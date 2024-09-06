مرتيني: معرض إكسبو نافذة مهمة لتسويق المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية

دمشق-سانا

قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس محمد رامي مرتيني: إن معرض الصادرات إكسبو سورية 2024 يشكل نافذة مهمة لتسويق المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز من القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعة الوطنية، منوهاً بالجهود الكبيرة لإنجاح المعرض.

وأشار مرتيني في تصريح للإعلاميين عقب جولة في المعرض وزيارته جناحي وزارة السياحة إلى دور الوزارة في تحفيز واحتضان ورعاية وتسويق ترويج منتجات الصناعات اليدوية والحرف التقليدية التراثية باعتبارها منتجات سياحية وتشجيع العاملين فيها، منوهاً بدور شيوخ كار هذه الحرف لنقل المعرفة والخبرة للأجيال القادمة.

ولفت مرتيني إلى أهمية الوفود العربية الزائرة للمعرض التي ساهمت بزيادة عدد السياح من الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى السوريين المغتربين.

آملاً أن تعود السياحة كما كانت في سنوات ماقبل الحرب.

وتشارك الوزارة بالمعرض بجناحين على مساحة 640 متراً يضمان عدداً من مكاتب السياحة والسفر و25 حرفياً من العاملين بالحرف التراثية من حاضنة دمر والمحافظات السورية والشركة السورية للنقل والسياحة والشركة السورية العربية للفنادق واتحاد غرف السياحة وعدد من الفنادق المشاركة.

أمجد الصباغ

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