20 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 20 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 13 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف العدو خيمة تؤوي نازحين ومنازل غرب وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران العدو منزلاً في حي الزيتون كما استشهد 5 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 40878 شهيداً و94454 جريحاً.

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