اختتام بطولة الجمهورية للريشة الطائرة للرياضات الخاصة

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت اليوم بطولة الجمهورية للريشة الطائرة للرياضات الخاصة التي اقامها اتحاد اللعبة في صالة الفيحاء بدمشق، وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فراس شيحة وحسين عويني وحسين عوض بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي وذلك ضمن تصنيف “اس إل3” وقوفاً.

وفي تصنيف الجلوس حل محمد القربي أولاً وعامر سمور ثانياً وابراهيم الحجي ومحمد العجي بالمركز الثالث مناصفة.

وفي تصنيف “إس إل4” جاء علي زيود بالمركز الأول، تلاه باسم الحلو ثم علام سليمان.

وتصنيف “إس يو5” ذهبت الصدارة فيه لسراج منصور تلاه عيسى السالم.

رئيس اتحاد الرياضات الخاصة عبود عبود قال في تصريح لـ سانا: إن مستويات اللاعبين كانت متميزة حيث قدموا أداء قيما كان محط أنظار خبراء اللعبة، كما شهدت البطولة مشاركة لاعبين بأعمار صغيره لأول مرة وبالتالي توسعت قاعدة اللعبة أكثر.

بدوره لفت رئيس لجنة الريشة الطائرة باتحاد رياضات الخاصة وسيم ضماد إلى أن اللعبة سجلت تطوراً ملحوظاً عن العام السابق على مستوى مهارات اللاعبين وفنياتهم، موضحاً أن فئة السيدات باللعبة ضعيفة المشاركة في معظم المحافظات لذلك سنعمل على تفعيل هذه الفئة ضمن خطة عمل مدروسة.

شارك بالبطولة 23 لاعباً من محافظات حلب واللاذقيه وطرطوس وحماة وادلب ودمشق وحمص.

هناء صقور

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