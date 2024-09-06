تنظيم 45 ضبطاً تموينياً في درعا خلال أسبوع

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا الأسبوع الحالي 45 ضبطاً تموينياً بحق محطات محروقات ومخابز خاصة ووسائط نقل عامة ومعتمدي خبز وفعاليات تجارية مختلفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط توزعت على أربع محطات محروقات في خربة غزالة وعلما وابطع بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وثلاثة مخابز خاصة في نوى والشيخ سعد وتسيل بسبب عدم التقيد بمواعيد العمل و10 وسائط لنقل الركاب على خطوط داخلية بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطين بحق معتمدين لتوزيع الغاز المنزلي في إنخل وجباب بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات تبديل أسطوانة الغاز ومعتمد خبز في جاسم بسبب البيع بسعر زائد، مبيناً أن دوريات الرقابة التموينية نظمت 22 ضبطا تموينيا بحق فعاليات تجارية مختلفة بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير وتداول فواتير شراء غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen