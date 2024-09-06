استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهدت طفلة فلسطينية اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال وعدداً من المستوطنين اقتحموا بلدة قريوت جنوب المدينة وهاجموا المنازل واعتدوا على الفلسطينيين بالرصاص ما أدى لاستشهاد طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً وإصابة شابين بجروح مختلفة.

وقام المستوطنون بإضرام النيران في أراضي القرية.

وكانت متضامنة أجنبية استشهدت في وقت سابق اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال خلال قمعه لمظاهرة بلدة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان جنوب نابلس.

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