وفاة شخص جراء حريق في منزل بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

توفي شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء حريق ضخم نشب في أحد المنازل بحي طب الجورة بمدينة دير الزور.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في دير الزور سمير المغير في تصريح لمراسل سانا أن فرق الفوج هرعت إلى مكان الحريق الذي ارتفعت فيه ألسنة اللهب بشكل كبير، نتيجة وجود كميات من مادة المازوت ضمن خزانات في فناء المنزل، مبيناً أنه تمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وأشار المغير إلى أن الحريق تسبب بوفاة شاب، وإصابة آخر بحروق خطيرة تم نقله إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج.

إبراهيم الضللي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen