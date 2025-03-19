SCS-NET

وفاة شخص جراء حريق في منزل بمدينة دير الزور

2024-09-06

دير الزور-سانا

توفي شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء حريق ضخم نشب في أحد المنازل بحي طب الجورة بمدينة دير الزور.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في دير الزور سمير المغير في تصريح لمراسل سانا أن فرق الفوج هرعت إلى مكان الحريق الذي ارتفعت فيه ألسنة اللهب بشكل كبير، نتيجة وجود كميات من مادة المازوت ضمن خزانات في فناء المنزل، مبيناً أنه تمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وأشار المغير إلى أن الحريق تسبب بوفاة شاب، وإصابة آخر بحروق خطيرة تم نقله إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج.

إبراهيم الضللي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

نائب محافظ دير الزور يتفقد أعمال صيانة الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات

نائب محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، يقوم بجولة تفقدية اطّلع خلالها على أعمال الصيانة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved