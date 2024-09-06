طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي

دمشق-سانا

تكون درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والوسطى ويستمر سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بينما يكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى مثيرة للغبار والأتربة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..