أحدث مستحضرات ومواد التجميل الطبية حاضرة في إكسبو سورية 2024

دمشق-سانا

كغيرها من الشركات الطامحة لفتح أسواق جديدة لها في البلدان العربية والأوروبية تقدم العديد من شركات صناعة المستحضرات ومواد التجميل الطبية اليوم في معرض الصادرات السورية “إكسبو سورية 2024” أحدث منتجاتها المصنعة بمواد طبيعية ما يعكس جودة المنتجات السورية.

مدير شركة روتس بيورتي عبد الكريم اللحام أوضح في تصريح لمراسلة سانا أهمية المشاركة في المعارض وتصدير المنتج السوري لمختلف البلدان العربية والأجنبية كونه منتجاً ذا جودة عالية، مبيناً أن معرض إكسبو يشكل منصة للتعريف بالشركات العاملة في مجال صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، إضافة إلى المواد الأولية التي تحتاجها، وفرصة لتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، منوهاً بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجهات المعنية لدعم المنتج الوطني.

مدير شركة كنوز الطبيعة بلال شاهين أشار إلى أن المعرض يشكل نافذة لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وبالتالي تعافي سورية اقتصادياً، منوهاً بالإقبال الجيد للوفود العربية والأجنبية لزيارة المعرض والتعرف على المنتجات السورية التي لها بصمة كبيرة نظراً لجودتها.

مدير الإنتاج في شركة هيمبر عدنان شيخ الكار بين أن الشركة تختص بصناعة المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة والطفل، مشيراً إلى أهمية المشاركة في المعرض لتعريف العالم بالمنتج السوري والدور الفاعل للتصدير في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن شركة غلورا الطبية العلاجية بينت الصيدلانية نيرمين صيوح أن المشاركة في المعرض ستعطي مجالاً كبيراً للشركة لإمكانية التواجد في السوق الخارجية وعرض نجاحها، فهو نافذة لتوسع المنتجات السورية عالميا ومعرفة فعالية وجودة هذه المنتجات.

أميرة شاشو مندوبة مبيعات وتسويق في شركة شموخ العالمية للمستحضرات التجميلية، وشركة كليوباترا للصابون المتخصصة بصناعة المواد الطبيعية الخالية من المواد الكيماوية أكدت على ضرورة الاستمرار بإقامة المعارض متعددة الاختصاصات مثل إكسبو سورية لتكون هناك فرصة للشركات والمعامل السورية لفتح أسواق تصديرية لها، لافتة إلى أن سورية تزخر بالنباتات الطبيعية ومنها غير موجودة في البلدان الأخرى.

بشرى برهوم و راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen