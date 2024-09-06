صحة الحسكة تستلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية من وزارة الصحة

الحسكة-سانا

استلمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة شحنة أدوية ومستلزمات طبية جديدة لزوم عمل القطاعات الصحية في المحافظة مقدمة من وزارة الصحة.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن الشحنة تضمنت 17 طناً من الأدوية والتجهيزات الطبية، غالبيتها خاصة بمرضى قسم الكلى الصناعية، إضافة إلى سيرومات وإبر التهاب.

وأشار الدكتور عيسى إلى أن الكمية تم استلامها أصولاً، وسيتم إدخالها إلى المستودعات ليتم توزيعها خلال مطلع الأسبوع القادم على المناطق والمراكز الصحية لسد احتياجاتها من بعض الأدوية والمستلزمات ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين المرضى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen