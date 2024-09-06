بدء انتخابات إقليمية ومحلية وتكميلية في معظم المناطق الروسية

موسكو-سانا

بدأت في 83 من أصل 89 منطقة روسية اليوم عمليات التصويت في الانتخابات الإقليمية والمحلية، إضافة إلى الانتخابات التكميلية لمجلس الدوما، وتستمر ثلاثة أيام.

وذكرت قناة “آر تي” الروسية أن نحو 74.5 ألف مرشح يمثلون 20 حزباً سياسياً يتنافسون في الانتخابات بمختلف المستويات لشغل أكثر من 35 ألف مقعد في الهيئات التشريعية والتنفيذية في كل المناطق باستثناء جمهورية إنغوشيا في القوقاز ومقاطعة ماغادان في الشرق الأقصى، وكذلك المناطق الروسية الجديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون التي شهدت الانتخابات قبل عام.

وتجري الانتخابات المباشرة لقادة الكيانات المكونة لروسيا في 21 منطقة وانتخابات المجالس التشريعية في 13 منطقة بما فيها العاصمة موسكو، كما أن هناك أيضاً انتخابات تكميلية لمجلس الدوما في ثلاث دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المحلية رقم 3 إيرينا ألتوخوفا بأن سكان مدينة كورسك يقبلون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عمدة مقاطعة كورسك على الرغم من إطلاق صفارات الإنذار بشكل دوري.

يذكر أنه تم تنظيم ما يسمى “يوم التصويت الموحد” في روسيا لأول مرة عام 2006.

وحتى عام 2012 كانت الانتخابات ضمن “يوم التصويت الموحد” تجرى مرتين في السنة قبل أن يعتمد إجراؤها منذ عام 2013 مرة واحدة في السنة في شهر أيلول، ويسمح التشريع بتنظيم الاقتراع خلال أيام متتالية لكن دون أن يزيد عددها على ثلاثة أيام.

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