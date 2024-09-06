شركات وزارة السياحة تقدم أهم المشاريع والمواقع السياحية في معرض إكسبو سورية 2024

دمشق-سانا

مع حلول اليوم الثالث لانطلاق فعاليات معرض إكسبو سورية 2024 للصادرات بنسخته الأولى تبرز مشاركات مهمة للشركات العامة في جناح وزارة السياحة.

فالشركة السورية للنقل والسياحة تعرض ضمن الجناح أبرز مشاريعها السياحية على امتداد مختلف الجغرافيا السورية، بهدف تنشيط حركة السياحة في سورية، فيما تتمثل مشاركة الشركة العربية السورية للفنادق والسياحة من خلال عرض أبرز استثماراتها السياحية والفندقية.

المهندس فايز منصور مدير عام الشركة ذكر في تصريح لـ سانا أن الهدف من مشاركتهم الترويج للمشاريع السياحية التابعة لهم كون السياحة صناعة تصديرية وصناعة داخلية وتحقق مدخولاً بالناتج المحلي، وتسهم بإدخال القطع الأجنبي لخزينة الدولة.

ولفت منصور إلى أن مشاركة الشركة تشمل عرض مواقع سياحية تابعة لها بسويات مختلفة، أو مواقع شعبية موجودة في الساحل السوري أو في المناطق الداخلية والجبلية، ولها أثر كبير في جذب السياحة الداخلية أو السائح الأجنبي الذي يستهدف المعالم السورية والمواقع الدينية والأثرية والجبلية والساحلية بشكل عام.

وقال منصور: “انطلاقة المعرض تؤكد أن الوضع التصديري في سورية جيد، كما تؤكد عودتها للواجهة السياحية كما كانت في السابق”، مضيفاً: ” الشركة عملت خلال السنوات القليلة الماضية على إنشاء مواقع ومنتجعات سياحية جديدة والتوسع بالمنتجعات الموجودة، وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجعاتها، ومنها التوسع بمنتجع لابلاج باللاذقية “وادي قنديل”، حيث تم بناء عشرين “سويت” جديداً، إضافة إلى التوسع خلال العام الماضي ببناء فندق ومسبح ومطعم إلى جانب الشاليهات الموجودة في المنتجع”.

وتابع منصور: تم كذلك التوسع بمنتجع الكرنك الشرقي بطرطوس من خلال إضافة 35 “شاليه”، مؤكداً أن الخطة المستقبلية للشركة تتضمن بناء فندق مؤلف من 125 غرفة و”سويت” تضاف للكرنك، وهناك تعاقد على أرض بمدينة أوغاريت باللاذقية سنشيد فيها فندقاً موجهاً لموظفي القطاع العام والنقابات الحرفية والمهنية، ونسعى لتطوير محيط بحيرة زرزر وكراج بولمان موحد بصحنايا بالتشارك مع وزارة السياحة، إضافة إلى توسعة أسطول الكرنك الجديد لتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين من خلال إضافة 14 “كرنك” جديداً للمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة الداخلية.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على سعي الشركة الدائم لتأمين شبكة سياحية متكاملة تربط بين المحافظات والمنشآت السياحية التابعة لها من خلال تأمين نقل لكل المحافظات مع هذه المنشآت.

أما عن مشاركة الشركة العربية السورية للفنادق والسياحة فبين أجود خويص مدير عام الشركة أن الهدف من المشاركة في معرض إكسبو سورية 2024 الترويج للسياحة في سورية وإعادة إحيائها من جديد، وخاصة أن الشركة تعد من الشركات الأولى والرائدة في مجال السياحة في سورية، ولم تتوقف على الإطلاق في مشاريعها واستثماراتها رغم كل الظروف.

وأكد خويص أن الشركة التي تأسست عام 1978 تسعى من خلال هذا المعرض إلى إثبات وجودها على أرض الواقع والترويج للسياحة في سورية وتنشيطها قدر الإمكان.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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