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سورية تشارك بفيلمين في مهرجان الدار البيضاء… وأيمن زيدان رئيساً للجنة تحكيم الأفلام القصيرة

2024-09-06

دمشق-سانا

تشارك سورية بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب التي تنطلق فعالياته اليوم من خلال الفيلم الروائي الطويل بعنوان “يومين”من إخراج باسل الخطيب، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، وذلك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.

كما يترأس الفنان أيمن زيدان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة للدورة الخامسة من المهرجان، وسيعرض فيلمه الروائي الطويل “أيام الرصاص” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن عروض المهرجان الذي سيشهد عروضاً سينمائية مميزة، وتكريمات لشخصيات بارزة في عالم السينما، إضافة إلى إقامة ندوات حوارية تجمع نخبة من النجوم وصناع الأفلام.

ويستمر المهرجان حتى الـ 13 من أيلول الحالي، حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة 19 فيلما،ً ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة 12 فيلماً.

 زينب علي

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