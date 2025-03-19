الصين.. إجلاء نحو 420 ألف شخص مع اقتراب الإعصار “ياغي” من جنوب البلاد

بكين-سانا

أجلت السلطات المحلية في مقاطعة هاينان جنوب الصين اليوم 419367 من سكان المقاطعة مع اقتراب الإعصار القوي “ياغي”.

ونقلت وكالة شينخوا عن مديرية الأرصاد الجوية قولها: إن الإعصار ياغي الذي يتميز برياح قوية وهطول أمطار غزيرة سيتسبب بهبوب عاصفة من المرجح أن تلحق أضراراً مدمرة بموقع الهبوط.

ومن المتوقع أن يتحرك ياغي شمالا إلى حاضرة المقاطعة الجزرية هايكو ومحافظة تشنغماي وأماكن أخرى، قبل أن ينتقل إلى خليج بيبو.

وأضافت المديرية: إن منسوب مياه البحر سيرتفع بمقدار 150 إلى 230 سم على طول المنطقة الساحلية الشمالية لجزيرة هاينان خلال الفترة من ظهر اليوم وحتى ظهر غد، في حين من المتوقع أن تعاني مدينة هايكو من تراكم شديد لمياه الأمطار نتيجة للعواصف والأمطار الغزيرة، وتم تعليق أعمال العديد من المواقع السياحية، بينما تم تنفيذ تدابير للتحكم في حركة المرور في المقاطعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen