الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والوسطى، ويستمر سديمياً وحاراً نسبياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ومائلا للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50/كم سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 33 / 20 34 / 21 35 / 21 القنيطرة 28 / 18 29 / 19 30 / 19 درعا 32 / 20 33 / 20 34 / 21 السويداء 30 / 18 31 / 19 32 / 19 حمص 32 / 21 33 / 22 33 / 22 حماة 36 / 24 37 / 24 37 / 24 الحسكة 37 / 26 38 / 27 37 / 26 اللاذقية 31 / 24 32 / 25 32 / 25 طرطوس 32 / 26 33 / 27 33 / 27 حلب 35 / 23 36 / 24 36 / 23 إدلب 31 / 19 32 / 20 33 / 21 دير الزور 42 / 39 40 /25 40 / 26 الرقة 37 / 25 37 / 25 38 / 26

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