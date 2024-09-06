مقاتلة روسية تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز “سو 34” تابعة للقوات الجوفضائية شنت غارات على أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف “سو 34” التابعة لقوات الجوفضاء الروسية استهدفت بقنابل جوية موجهة بدقة تجمعا للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك.

وأضافت الوزارة: إنه وبعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها.

وفي السياق نفسه أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف عن استهداف الجيش الروسي فجر اليوم ساحة للحاويات ومستودعات لتخزين المعدات العسكرية بالقرب من محطة سكة حديد دوبلياني-لفوفسكي بمنطقة ماليخوف في ضواحي مدينة لفوف غرب أوكرانيا، وذلك خلال عملية نقل للمعدات والذخائر من بولندا للقوات الأوكرانية.

وأضاف ليبيديف: إن القصف الروسي لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الخبراء الأجانب لأنهم كانوا موجودين في الفنادق القريبة خلال الضربة، موضحاً أن الأجانب يشرفون على عمليات استلام الشحنات العسكرية ونقلها إلى المستودعات، ومن ثم توزيعها على القواعد العسكرية.

ورداً على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية روسية تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الجنود والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك مرافق الطاقة ومراكز الصناعات للإدارة العسكرية.

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