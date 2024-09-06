الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

لندن-سانا

استقر الذهب دون أعلى مستوى له في أسبوع متجهاً لتسجيل مكاسب وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أمريكية قد تكون المحرك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولاراً في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2545.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.75 دولاراً للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.23 دولاراً، وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولاراً.

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