إصابة ثلاثة فلسطينيين واعتقال آخرين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل آخرون مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وبلدتي حوسان والخضر غرب وجنوب بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة شاب وشابة بجروح.

كما أصيب فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، وذلك في بلدة حوارة جنوب نابلس.

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شابين في مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة قبل اعتقالهما، بينما اعتقلت آخر في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها لليوم التاسع على التوالي على شمال الضفة الغربية وخاصة مدن جنين وطولكرم وطوباس، ما أسفر حتى الآن عن سقوط نحو 40 شهيداً وعشرات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار هائل بالبنى التحتية.

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