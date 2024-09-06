منمنمات شرقية… تأخذ جمهور دار الأوبرا في دمشق برحلة موسيقية آسرة عبر رباعي شام الوتري

دمشق-سانا

أحيت فرقة رباعي شام الوتري أمسية موسيقية بعنوان “منمنمات شرقية” على مسرح الدراما في دار الأوبرا بدمشق، حيث تنقل الجمهور بين لوحات موسيقية متقنة التفاصيل، أشبه بمنمنمات شرقية، كل مقطوعة منها تحمل طابعها الخاص وتروي حكايتها الموسيقية الفريدة.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من المقطوعات التي جمعت بين روائع الموسيقا العربية الكلاسيكية والمعاصرة، فقدمت الفرقة المكونة من العازفين رشيد هلال (كمان)، زياد عباس (كمان)، مهدي المهدي (فيولا)، ومحمد نامق (تشيللو)، موسيقا محمد عبد الوهاب عبر مقطوعات “بنت البلد”، “كل ده كان ليه”، و”بلد المحبوب”، لتمتزج الألحان بألوان موسيقية متباينة تنقل الجمهور عبر تفاصيل غنية كمنمنمات فنية.

وعزفت الفرقة مقطوعتين من تأليف رشيد هلال، هما “تدمر” و”روح”، حيث برزت الآلات الوتريّة بأدائها العاطفي العميق، وانتقل العرض إلى “لونغا يورغو” لجميل بك و”لونغا رياض” لرياض السنباطي، التي أضفت إيقاعات شرقية مفعمة بالحيوية.

وأدت الفرقة مقطوعتي “شروق” لأحمد فؤاد حسن من التراث الأذري، لتكون بمنزلة لوحة موسيقية غمرت الجمهور بتفاصيلها الدقيقة والمتناغمة.

يذكر أن الرباعي أو الرباعية هو مصطلح موسيقي يشير إلى مجموعة من أربعة عازفين أو مغنين، أو إلى قطعة موسيقية تكتب لأربع آلات أو أصوات غنائية.

ويعد الرباعي الوتري من أهم التشكيلات الموسيقية، ويتألف عادة من أسرة الكمان: كمانين، وفيولا، وتشيلو، وتعد هذه الصيغة من أبرز التشكيلات الموسيقية الكلاسيكية، إذ تتيح تنوعاً هارمونياً غنياً وتفاعلاً معقداً بين الآلات.

مريم حجير

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