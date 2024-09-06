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لافروف: من الصعب تصديق تصريح ماكرون بأن قرار اعتقال دوروف “ليس سياسياً”

2024-09-05

موسكو-سانا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه من الصعب تصديق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ادعى سابقاً أن اعتقال مؤسس تطبيق تيلغرام بافيل دوروف “ليس سياسياً”.

وقال لافروف لقناة “ري بي كا” التلفزيونية الروسية: “إنهم يحاولون الإقناع، وقد تحدث ماكرون علناً بأنه لا توجد سياسة هنا، وهذا أمر يصعب تصديقه”، مضيفاً: “تم اتباع خط الاستيلاء على أي موارد معلومات أكثر أو أقل شعبية وأهمية منذ فترة طويلة”.

وقال ماكرون في وقت سابق: إنه تم اعتقال مدير تيلغرام في فرنسا في إطار تحقيق مستمر، مدعياً أن هذا القرار “ليس سياسياً”.

يشار إلى أنه تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه في 24 آب الماضي، ولاحقاً تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.

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