استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في درعا

درعا-سانا

استشهد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي من جراء إطلاق مجموعة إرهابية النار عليهم أثناء توجههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي بريف درعا.

وأفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك باستشهاد ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السياسي في محافظة درعا من جراء إطلاق النار عليهم من مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من جسر صيدا أثناء توجههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي لتأدية واجبهم الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل جثـامين الشهـداء إلى مشفى درعا الوطني.

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