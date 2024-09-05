مشاريع صغيرة متميزة ضمن بازار إبداع بحمص

حمص-سانا

تميز معرض وبازار إبداع 23 بحمص بوجود جيل من الأمهات مع بناتهن يعرضن منتجات مشاريعهن الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مشاركة عدد من الشباب أصحاب المشاريع من مختلف الاختصاصات الجامعية، ولا سيما صناعة وتحضير المستحضرات الطبية والتجميلية والعطور من المواد الطبيعية.

وتوضح المشرفة على المعرض والبازار المهندسة غنى الطرشة لمراسلة سانا أن المعرض والبازار يتزامن مع قرب افتتاح العام الدراسي الجديد، ما يتيح التسوق من مختلف أنواع المنتجات وتأمين احتياجات الأسرة، منوهة بتنامي معظم المشاريع ودخول الجيل الجديد سوق العمل والإنتاج ويتم التسويق لمشاريعهم عبر موقع مجموعة نساء صغيرات مبدعات الإلكتروني.

وتحدث صاحب مشروع مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة المهندس نادر عن مشاركته الأولى في البازار بمشروع بالتعاون مع أخته الجامعية رنا بهدف التعريف بالمنتج المصنع من مواد طبيعية، فيما تساهم أماني مسعود صاحبة محل تجاري بالتسويق لمنتجات السيدات من الأشغال اليدوية المتنوعة، إضافة إلى مبادرتها بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية لتدريب الصم والبكم من الأطفال واليافعين على صناعة الإكسسوارات يدوياً.

أنوار القاعد “طالبة ماجستير صيدلة” ويمان تركماني “كيمياء” تشارك كل منهما بمشروع تصنيع مستحضرات تجميلية طبية صيدلانية من زيوت وغسولات وكريمات متنوعة بهدف التعريف به، وزيادة الفرص التسويقية، فيما استثمرت نسمة مراد “خريجة سياحة” شغفها بالعمل اليدوي لتصنع أشكالا جديدة ومميزة من الشمع الملون والمعطر رغم صعوبة تأمين المواد الأولية لمشروعها.

وتشارك كل من ريم كسيبي ومريم ودعاء دامس عبر مشاريع الرسم والحرق على بقايا قطع خشبية وإنتاج رسومات متنوعة ولوحات تلائم كل المناسبات.

وتميزت كل من آية الجندي وديما حداد وليلى وسناء السباعي بمشروعات لصناعة الإكسسوارات والمطرزات واللوحات من الخرز والخيوط، وتطمح راميا السباعي وسحر زكريا عبر المشاركة في المعرض إلى تطوير عملهما الخاص بتصنيع الكروشيه وفن الأوميغرومي.

ويستمر معرض وبازار إبداع في دورته الـ 23 الذي تنظمه نساء صغيرات مبدعات بحمص أربعة أيام بمشاركة 35 من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في مول كلوفر بحي الإنشاءات.

تمام الحسن

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