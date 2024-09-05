اختتام فعاليات نهاية الصيف للأطفال على خشبة المسرح القومي بطرطوس

طرطوس-سانا

اختتمت اليوم على خشبة المسرح القومي بطرطوس فعاليات نهاية الصيف للأطفال التي أقامتها مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي على مدى أربعة أيام بعرض مسرحي لفرقة رينبو للفنون بعنوان ” لولو وزيزو”.

العمل الذي ينتمي للمسرح التفاعلي اعتمد على شخصية الديك الكرتونية باسم “صيّإح” التي تأخذ الفائدة والمعرفة من الشخصيات الحقيقية كنوع من التجديد مع لوحات غنائية تنوعت ما بين أغانٍ للأطفال وأخرى باللغة الإنكليزية بطريقة تفاعلية راقصة وحركات رياضية أدتها شخصيتا العمل الطفلان ليندا الحسين 11 عاماً وشقيقها زياد 6 سنوات اللذان اعتبرا أن مسرح الطفل يقدم معلومة جميلة مفيدة بطريقة فكاهية محببة لدى الصغار والكبار.

مخرجة العمل وعد الجردي أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل يحمل رسائل توعوية هادفة للأطفال تركز على فكرة الجد والتعب والسعي للوصول إلى النجاح عبر استثمار الذكاء لدى كل طفل بشكل صحيح، حيث اعتمد مبدأ المسابقة للإشارة إلى فكرة التشجيع والتحفيز التي تجذب الطفل وتجعله أكثر نشاطاً وحباً للفوز والتفوق والتميز.

فاطمة حسين

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