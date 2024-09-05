مساعدات غذائية روسية للأهالي في قرية زغرين بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات غذائية لأهالي قرية زغرين في ريف اللاذقية الشمالي.

وذكر المقدم كليوكين بافيل أوليغوفيتش ممثل مركز التنسيق الروسي في تصريح لمراسلة سانا أن المساعدات تضم نحو 300 سلة غذائية بوزن إجمالي 3 أطنان وتحتوي على السكر والطحين والرز والزيت والحليب المكثف وتأتي ضمن المساعدات المقدمة من روسيا الاتحادية إلى سورية.

وعبر الأهالي عن تقديرهم للمساعدات الروسية التي تؤكد على عمق الصداقة والتعاون بين الشعبين والدولتين الصديقتين والتي من شأنها مساعدة السوريين على مواجهة المصاعب الاقتصادية والمعيشية بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد الشعب السوري.

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