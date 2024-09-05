بالتعاون مع المجتمع المحلي.. استمرار أعمال تأهيل المدارس المتضررة من الإرهاب بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تتابع مديرية تربية ريف دمشق أعمال إعادة تأهيل وصيانة المدارس التي تضررت جراء الإرهاب لوضعها بالخدمة بالتعاون مع المجتمع المحلي حيث يتم استكمال أعمال ترميم وتأهيل المدرسة المهنية النسوية في عربين لوضعها بالخدمة خلال 20 يوماً.

مدير تربية ريف دمشق الدكتور عبد الحليم اليوسف أشار إلى الإجراءات التي تتخذها مديرية التربية بالتعاون مع المجتمع المحلي لتأهيل وصيانة المدارس وإعادة افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تأمين الكادر التعليمي وتوفير كافة مستلزمات العملية التربوية ضمن الإمكانيات المتاحة.

مشرف المجمع التربوي في الغوطة الشرقية روا غبره لفتت الى دور المجتمع المحلي والمنظمات الدولية في المساعدة بترميم المدارس ومستلزماتها موضحة أن المجمع كان يضم 157 مدرسة قبل الحرب الإرهابية على سورية فيما يبلغ عددها اليوم 120 مدرسة بالخدمة فيما لا تزال 38 مدرسة خارج الخدمة على مستوى مناطق المجمع وخلال العام الدراسي الجديد سيتم وضع 4 مدارس بالخدمة بمناطق عربين والمليحة وحزة.

المهندس عماد الجمل المشرف على ترميم المدرسة المهنية النسوية في عربين بين أن عملية الترميم تهدف الى إدخال الكتلة البنائية الأولى التي تضم 9 غرف صفية و6 إدارية بالخدمة خلال الـ 20 يوماً القادمة لتبدأ بعدها عملية ترميم الكتلة الثانية التي تضررت بشكل أكبر حيث بلغت مساحة كل كتلة 300 متر مربع مشيراً الى المساحة الاجمالية للمدرسة تبلغ 1200 متر مربع.

رئيس مجلس مدينة عربين المهندس راتب شحرور لفت الى أن المجتمع الأهلي ساهم في ترميم المدرسة المهنية النسوية مشيراً إلى أن مدينة عربين تضم 18 مدرسة بالإضافة إلى المدرسة الأهلية الخاصة أغلبها تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب حيث تم ترميم 14 مدرسة فيها من قبل المجتمع المحلي بالتعاون مع مديرية التربية ومجلس المدينة.

رحاب علي وصبا غرة

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