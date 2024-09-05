“الحب هو الأقوى”.. عرض مسرحي يدعو للتمسك بالوطن والبقاء به

حماة-سانا

احتضنت خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في حماة عرض الحب هو الأقوى المأخوذ عن نص مسرحية “الطوفان” تأليف جوان جان وإعداد وإخراج الفنانة كاميليا بطرس.

ويروي العرض الذي نظمه فرع حماة لاتحاد شبيبة الثورة حكاية عن قرية يقوم مختارها بالدعوة لاجتماع عاجل لكل أعيان القرية ونخبتها لمناقشة كيفية مواجهة الطوفان الآتي إلى المنطقة والذي سيجرف بهيجانه الأخضر واليابس الشجر والحجر.

وتشير مخرجة العرض بطرس في تصريح لمراسلة سانا إلى أن جلسة مناقشة الخطر الداهم لأعيان القرية تتحول لمهاترات وتصفية حسابات بين المجتمعين، ويتناسون خطر الطوفان وندخل في لعبة كشف لحال الخراب التي وصلت إليها القرية.

بدوره أوضح رئيس مكتب الأنشطة الفنية في اتحاد شبيبة الثورة بحماة مناف سفاف أن العرض جاء ختاماً لدورة إعداد ممثل مسرحي استمرت أربعة أشهر وتتمحور القصة حول كيفية مواجهة الخطر القادم فيظهر الشرفاء الذين بقوا لأن حبهم لأرضهم ووطنهم أقوى من أي طوفان.

سهاد حسن

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