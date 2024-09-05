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40878 شهيداً ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

2024-09-05

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 17 شهيداً و56 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 335 على القطاع ارتفع إلى 40878 شهيداً و94454 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع.

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