توقيع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي

ستراسبورغ-سانا

أعلن المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان اليوم عن توقيع أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الدول التي تفاوضت بشأنها بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود قولها في بيان: إن “هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي.

والغرض الأساسي للمعاهدة التي بقيت قيد الإعداد لسنوات قبل أن تقرها 57 دولة هو احتواء المخاطر المحتملة للتقنية جراء انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار المسؤول.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen