مباحثات سورية سودانية تناولت آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي

دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بدمشق الدكتور أحمد إبراهيم الحسن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وأكد المصري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين ورغبة الغرفة في المضي نحو الشراكة بين الجانبين كخطوة مهمة لفتح الباب واسعاً لمشاريع في مختلف القطاعات، والتعاون في تغطية النقص الحاصل من المنتجات الاستهلاكية الضرورية وخاصة في مجال الصناعات الدوائية والكيميائية.

من جانبه أشار القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان إلى أن بلاده تمر بظروف استثنائية وهي مقبلة على مرحلة إعادة إعمار وإطلاق عجلة الإنتاج ما يتطلب التعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة وإحياء وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة سابقاً مع سورية لتطوير علاقاتها مع السودان.

وأشار الحسن إلى حاجة السوق السودانية للكثير من الصناعات بمختلف قطاعاتها وخاصة الصناعات الدوائية.

وفي هذا الشأن تم الاتفاق على عقد لقاء افتراضي خلال الفترة المقبلة يجمع رجال الأعمال المختصين بالصناعات الدوائية لتبادل المعلومات والتعرف أكثر على سبل التعاون في هذا المجال.

أحمد سليمان

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