ضبط كمية من الفروج المنقوع بالماء ومواد غذائية مصابة حشرياً بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بالتعاون مع الرقابة الصحية بالمحافظة مسلخ فروج في منطقة المليحة بداخله كمية 630 كغ فروج تم نقعه بالماء بهدف زيادة وزنه وتم حجز الكمية المضبوطة.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنها ضبطت كذلك محل حلويات في منطقة ببيلا بداخله كمية 65 كغ من مادة السميد مصابة حشرياً، ومحلاً لبيع المواد الغذائية في منطقة القزاز شوهد بداخله مخلفات القوارض وحشرات حية على الرفوف بين المواد الغذائية بعضها مغلف وبعضها مكشوف والمحل يفتقد لأدنى درجات النظافة.

ولفتت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

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