كويكب يصطدم بالغلاف الجوي للأرض ويحترق فوق الفلبين

واشنطن-سانا

اصطدم كويكب بالغلاف الجوي للأرض بعد ساعات فقط من اكتشافه واحترق محدثاً وميضاً ساطعاً فوق جزيرة لوزون في سماء الفلبين.

وذكر مرصد كاتالينا التابع لوكالة ناسا الأمريكية أنه “اكتشف كويكباً صغيراً أُطلق عليه اسم “ار دبليو1 2024” قبل ساعات فقط من وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض، وكان قطره نحو متر واحد دون أن يشكل أي تهديد”، موضحاً أنه ورغم التقارير التي تقول إنه ضرب الأرض إلا أنه في الواقع ضرب الغلاف الجوي فقط، حيث تحترق الأجسام الصغيرة التي تقترب من كوكبنا.

وأشار المرصد إلى أن مقطع فيديو تم التقاطه من شمال الفلبين يظهر كرة نارية وامضة حجبتها السحب جزئياً، فيما أنشأ الكويكب ذيلاً لفترة وجيزة ثم اختفى بسرعة.

بدورها أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن هذا الكويكب كان يسير بسرعة 17.6 كيلومتراً في الثانية أو 63360 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة متوسطة لهذه الأجسام، مشيرة إلى أن هذه هي المرة التاسعة التي نكتشف فيها كويكباً قبل وصوله إلى الأرض بفترة وجيزة.

ووفقاً لكل من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية فإن هذا الكويكب لم يشكل تهديداً بل كان مشهداً طبيعياً جميلاً، ويُذكر بأن الأرض ليست معزولة عن الكون.

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