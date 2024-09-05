حركة حماس: مواصلة العدوان الإسرائيلي على الضفة جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكدت حركة حماس أن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية، وخصوصاً في جنين وطولكرم، والذي أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، هي جرائم حرب تأتي ضمن حملة الإبادة التي تشنّها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة، بهدف تهجيره عن أرضه وتصفية قضيته.

وقالت الحركة في بيان اليوم: “إن هذه الجرائم البشعة المتواصلة من قتل وإرهاب وتخريب للممتلكات والمرافق؛ لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا في الضفة، أو إرهاب وردع مقاومتنا الباسلة عن أخذ دورها في الدفاع عن شعبنا وقضيتنا”.

ونوهت حماس ببطولة المقاومين الفلسطينيين، الذين يتصدّون بكل بسالة لآلة القتل الإجرامية في شوارع بلدات ومخيمات ومدن الضفة، ونثمّن حالة الاحتضان الشعبي التي يبديها شعبنا البطل للمقاومة ومشروعها.

وقالت: ” إننا اذ ننعى شهداءنا الذين ارتقوا بفعل هذا العدوان الغاشم على مخيم الفارعة بطوباس، فإننا ندعو جماهير شعبنا في كافة محافظات الضفة، لمزيد من التلاحم ورص الصفوف لصد العدوان ومقارعة الاحتلال، امتداداً لملحمة البطولة والفداء، التي تتجلى في معركة طوفان الأقصى”.

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