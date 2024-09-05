10 ميداليات متنوعة لنادي الشعلة ببطولة الأندية بالكيك بوكسينغ

درعا-سانا

حقق نادي الشعلة 10 ميداليات متنوعة ببطولة الأندية للكيك بوكسينغ التي اختتمت مؤخراً في دمشق.

وفي التفاصيل نال هشام محاميد ذهبية وزن 90 كغ وزهير المبيض ذهبية 71 كغ، فيما حقق البرونزية كل من حسين خضر 60 كغ وأحمد اغواني 81 كغ ومهدي مرعي 86 كغ بفئة الرجال.

وبفئة الشباب والشابات أحرزت رولا أحمد ذهبية 60 كغ وأحمد عماد فضية 71 كغ، ونال البرونز كل من يوسف مفعلاني 54 كغ ومحمد فقيه 57 كغ وعمر سليمان 60 كغ.

وقال مدرب اللعبة في النادي زيدان المسالمة في تصريح لـ سانا: إن النتائج الجيدة التي حققها النادي جاءت تتويجاً لتدريبات مستمرة ومكثفة سبقت البطولة، ونتطلع باستمرار لصدارة الفرق، حيث تعتبر لعبة الكيك بوكسينغ من أعرق الألعاب بالنادي ورفدنا المنتخبات الوطنية بالعديد من اللاعبين المميزين.

رضوان الراضي

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