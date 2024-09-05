الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 16 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية، بينهم صحفي وفتاة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله، الخليل، نابلس، أريحا، والقدس واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 16 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 10400.

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