ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة ببيانات عززت الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.5 بالمئة إلى 2506 دولارات للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2536.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.27 دولاراً للأوقية، والبلاتين واحداً بالمئة إلى 911.58 دولاراً، والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 936.43 دولاراً.

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