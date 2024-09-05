مديرية التجارة الداخلية بالسويداء: تنظيم 15 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 15 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة مع إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع توزعت بواقع 14 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار في محال متنوعة لبيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية والسمانة ومواد البناء واللحوم وضبط بحق مخبز بمخالفة الإتجار بمادة الخبز.

ولفت مهنا إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق وخاصة على مكتبات بيع اللوازم المدرسية خلال هذه الفترة مع تلقي الشكاوى ومعالجتها وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

عمر الطويل

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