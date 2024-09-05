العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني وأقدم اليوم على قصف أطراف بلدة يحمر الشقيف لجهة النهر في منطقة النبطية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية، استهدف فيها أطراف عدد من القرى والأودية في القطاع الغربي وخاصة مجدل زون والجبين ووادي حسن ووادي زبقين والعزية وشرق جنوب صور.

كما أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفاً منطقة الصالحاني على أطراف بلدة راميا بعدد من الصواريخ.

وكان شخصان أصيبا بجروح جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي صباح اليوم على بلدة الخيام جنوب لبنان.

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