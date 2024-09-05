ميدفيديف: ضرورة إنشاء حزام أمني وقائي على الحدود مع أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف ضرورة إنشاء حزام وقائي على الحدود مع أوكرانيا لمنع وصول القذائف الأوكرانية لروسيا موضحاً أن امتداده يتناسب مع مدى الأسلحة الموردة لكييف.

ونقل موقع قناة “ار تي” عن ميدفيديف قوله في تصريح اليوم: إنه “إذا أرادوا الحصول على أسلحة بعيدة المدى، وصواريخ كروز وأخرى باليستية، فيجب أن يمتد هذا الحزام حتى بولندا”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق أن واشنطن تستعد لمنح نظام كييف تفويضاً مطلقاً باستخدام أي أسلحة أمريكية لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.

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