في نسختها الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق … مشاركة 600 شركة وطنية في معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
التعاون المشترك محور مباحثات وزير الاقتصاد ورئيس بلدية طهران
2024-09-04
أصغر خاجي لبيدرسون: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية خدمة للإرهابيين
2024-09-03
سورية تدين بشدة محاولات الدول الغربية الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا الاتحادية
2024-09-03
الفيلم الروائي السوري القصير “الزريبة” يحصد جائزة في مهرجان براتشيانو السينمائي الدولي بإيطاليا
2024-09-02
افتتاح القنصلية الفخرية للباكستان بحمص
2024-09-02
ستة أطفال فائزين بمسابقات إبداعية لوزارة الثقافة يشاركون بالمنتدى الثقافي الدولي للأطفال في روسيا
2024-09-02
الجزائريون المقيمون في سورية يشاركون بالانتخابات الرئاسية لبلادهم
2024-09-02
محليات
حفل تكريم مشرفي وأبطال تحدي القراءة العربي بموسمه الثامن في طرطوس
2024-09-04
ضمن احتفالية كسر الحصار عن دير الزور… تقديم أوسمة الإخلاص لمئة أسرة شهيد
2024-09-04
اختراعات وابتكارات منوعة لمبدعين شباب في معرض لفرع شبيبة الحسكة
2024-09-04
مبادرات أهلية في دمشق وريفها وحمص لتقديم المستلزمات المدرسية لأبناء الشهداء والأسر المحتاجة
2024-09-04
إصابة 6 مواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في درعا
2024-09-04
صناعة الجلديات السورية… مهنة تراثية تقدم منتجاً محلياً بمواصفات نوعية
2024-09-04
الحرارة حول معدلاتها والجو سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-09-04
رياضة
فريتز يبلغ نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس
2024-09-04
موتشوفا تحجز مقعدها في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2024-09-04
بطولة تنشيطية بالشطرنج السريع في نادي القريا بالسويداء
2024-09-04
القادري وكريزان بطلا السرعة والدريفت في سباقات دمشق
2024-09-02
تنافس 40 لاعباً في بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-09-01
بمشاركة 27 لاعباً اختتام بطولة السويداء بالبلياردو للرجال
2024-09-01
علاء عبد السلام رابعاً في دورة الألعاب البارلمبية في باريس
2024-09-01
اقتصاد
توقعات بتباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمجرد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية
2024-09-04
انطلاق معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية بمشاركة 600 شركة وطنية
2024-09-04
محافظ ريف دمشق يبحث مع رئيس بلدية طهران سبل تعزيز التعاون في القطاعين الخدمي والاقتصادي
2024-09-04
انخفاض سعر غرام الذهب 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-09-04
بمشاركة 600 شركة… انطلاق فعاليات (إكسبو سورية 2024) غداً
2024-09-03
رفع سقف السحب اليومي في صرافات العقاري إلى 600 ألف ليرة
2024-09-03
في الحسكة… صرف 752 مليار ليرة من قيم الأقماح المسوقة
2024-09-03
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا تعويض طبيعة عمل 100 بالمئة
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 48 الخاصة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية
في نسختها الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق … مشاركة 600 شركة وطنية في معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية
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تصوير: جنان بدران
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية
2024-09-04
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