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موتشوفا تحجز مقعدها في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

2024-09-04

واشنطن-سانا

حجزت اللاعبة التشيكية كارولينا موتشوفا مقعدها في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عقب فوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا.

واحتاجت موتشوفا إلى ساعة و45 دقيقة من أجل حسم نتيجة اللقاء لمصلحتها والتغلب على منافستها مايا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-1 و6-4.

وستواجه اللاعبة التشيكية في الدور القادم لآخر بطولات غراند سلام الأربع الكبرى هذا العام الفائزة من مواجهة المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك وصاحبة الأرض والجمهور الأمريكية جيسيكا بيغولا.

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