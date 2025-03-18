مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار في مدرسة “ابلاتشي” الثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت فرانس برس عن السلطات المحلية في الولاية قولها في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “أحد الأشخاص أطلق النار داخل المدرسة الواقعة ضمن منطقة بارو بالولاية ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح” مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من توقيف المشتبه به وإجلاء الطلاب من داخل المدرسة.

وكشفت بيانات صدرت عن أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة ارتفاع جرائم القتل بالسلاح الناري في المجتمع الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة حيث تعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً نظراً لانتشار ثقافة العنف وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور الأمريكي.

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