وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن مفاضلة المعاهد التقانية للنفط والغاز

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم عن مفاضلة المعاهد التقانية للنفط والغاز للعام الدراسي 2024-2025 وذلك للطلبة السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية “النفطية ومناجم وتعدين”.

ودعت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه الراغبين بالالتحاق بالمعاهد المذكورة لتقديم طلباتهم إلى ديوان المعاهد التقانية للنفط والغاز في كل من “حمص والرميلان وبانياس ودير الزور” وفق التخصص المذكور مرفقة بالوثائق المطلوبة وذلك لغاية يوم الأربعاء 11-9-2024.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال موقعها الإلكتروني أو قناتها على التليغرام.

محمد كركوش

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