فقرات متنوعة في مهرجان نبع الغمقة الثقافي الفني بدورته الثانية عشرة في ريف صافيتا

طرطوس-سانا

فقرات ثقافية وموسيقية وغنائية شهدها مهرجان نبع الغمقة الثقافي الفني بدورته الثانية عشرة والذي أقيم في مدرسة الشهيد نديم إبراهيم في قرية سنديانة عين حفاض في ريف صافيتا بمحافظة طرطوس.

المهرجان الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم أقيم بالتعاون مع القصر الثقافي بصافيتا والملتقى الوطني للإبداع السوري “مواسم” ورابطة الشبيبة وبلدية فتاح نصار والجمعية الخيرية في قرية عين حفاض.

وسلط الضوء على جميع المواهب من مختلف الفئات العمرية بالمنطقة وبمختلف أنواعها الفنية والأدبية والموسيقية بهدف التعريف بها وتحفيزها وصقل موهبتها ومتابعتها، إضافة إلى خلق جو من الفرحة والألفة بين أهالي المنطقة.

وشهد المهرجان فقرات متنوعة منها شعرية وزجلية ولوحات رياضية راقصة للأطفال “جمباز فني إيقاعي” ومقطوعات موسيقية متنوعة قدمتها مجموعة من المواهب اليافعة بشكل إفرادي لؤي حسن “ناي” ويونس شعبان “أوكرديون” وزيوس ميهوب “كمان” وأحمد بلول “بزق”.

وتضمن المهرجان أيضاً عرض فيلم وثائقي عن التراث المادي بعنوان “تراثنا رمز أصالتنا” إعداد الباحث حسن يوسف، وأمسية موسيقية غنائية منوعة قدمها عدة فنانين محمد سعيد وعلاء محمد وورد سليمان وساهر الأسد.

المهرجان افتتح يوم أمس بفقرات شعرية وفنون شعبية ومقطوعات موسيقية منوعة وغنائية وعرض مسرحي بعنوان “سكة سفر” إعداد وحوار الدكتور محمد يوسف وإخراج علاء عبد الله إضافة إلى تكريم نحو 15 طالباً وطالبة من المتفوقين من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

مدير المهرجان الدكتور محمد يوسف أوضح لمراسلة سانا أن مثل هذا المهرجان بمختلف فقراته وأنشطته الثقافية المتنوعة يهدف لتنشيط الحركة الثقافية بالمنطقة وخلق حالة من الاهتمام بالمواهب ودعمها وتسليط الضوء عليها والتعريف بها والعمل على تأمين بيئة داعمة لها ومنحها الثقة بأنفسها وذلك من أجل إعداد جيل يعول عليه بالمستقبل.

مديرة المركز الثقافي ريم يوسف أكدت أهمية التعاون والتشاركية مع جميع الفعاليات الثقافية بالمنطقة بهدف تقديم فقرات مميزة لتبقى ذكرى خالدة لا يمكن نسيانها لافتة إلى أن الحضور الكبير الذي حظي به المهرجان يدل على تعطشهم للأنشطة الثقافية بمختلف أشكالها.

مدير الملتقى الوطني للإبداع مواسم الأديب “غسان ونوس” بين أن الحراك الثقافي بالمنطقة حاضر وفاعل ويوجد اهتمام باكتشاف المواهب وتنميتها في المجتمع وإقامة مختلف الأنشطة الثقافية المتنوعة، موضحاً أنه مشارك بالمهرجان بقصيدة شعرية بعنوان (الإثم).

الشابة لين يوسف ذكرت أنها شاركت بالعزف على آلة الكمان بعدة مقطوعات موسيقية برفقة أشرف يوسف على البيانو ومحمود يوسف على آلة العود و”حسن ماعيل” إيقاع، بينما الشاب “بشار جديد” قدم باقة من الأغاني الطربية منها القدود الحلبية وأغاني “وديع الصافي” وغيرهم.

هيبه سليمان

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