فقدان 21 شخصاً إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

روما-سانا

فقد 21 مهاجراً غير شرعي إثر غرق القارب الذي كان يقلهم في البحر المتوسط قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وذكرت كيارا كاردوليتي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منشور على منصة “X” اليوم أن “21 شخصاً فقدوا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قاربهم بينهم ثلاثة أطفال” مضيفة: إن “الناجين السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوزا في حالة صعبة وفقد الكثير منهم أقارب لهم في الحادث”.

ووفقاً للناجين فإن القارب انطلق من ليبيا وعلى متنه 28 شخصاً.

وخلال العام الماضي فقد أكثر من 3 آلاف مهاجر بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

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