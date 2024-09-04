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بوتين يوجه بزيادة محطات الطاقة النووية داخل روسيا

2024-09-04

موسكو-سانا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بضرورة العمل على زيادة عدد محطات الطاقة النووية داخل روسيا وخاصة في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ونقل موقع قناة “RT” عن بوتين قوله خلال اجتماع حول تطوير البنية التحتية في المنتدى الاقتصادي الشرقي لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية “طالما أننا نبني العديد من المنشآت في الخارج لا أذكر عددها ربما 20 ونقوم بتمويل هذه المنشآت إلى حد بعيد فيجب علينا تنفيذ خطط مماثلة لزيادة توليد الطاقة النووية داخل البلاد أيضاً”.

يشار إلى أن مدينة فلاديفوستوك في الفترة من الثالث وحتى السادس من أيلول الجاري تستضيف فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي حيث يعد هذا الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي وملتقى يبحث فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا والعالم أجمع.

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