الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ما ألحق دماراً شاملاً وكبيراً في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين فيها.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت دوار شويكة في الحي الشمالي لمدينة طولكرم، بينما قامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف لكل شوارع وأزقة المخيم، بالتزامن مع هدمها عدداً من المحال التجارية والمنازل وتشريد أهلها.

واستشهد فلسطينيان أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

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