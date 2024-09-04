نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: مبادرات بكين تهدف إلى دعم التعددية الحقيقية

بكين-سانا

جدد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ التأكيد على دعم بلاده للتعددية الحقيقية في العالم، مشيراً إلى تقديمها ثلاث مبادرات عالمية بهدف حل القضايا التي تواجه البشرية.

ونقلت وكالة شينخوا عن دينغ قوله خلال لقائه اليوم في بكين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي “فوكاك”: “إن مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية تقدم نهجاً صينياً لحل القضايا المشتركة التي تواجه البشرية”.

وشدد على أن “الصين ستواصل تعميق التعاون مع الأمم المتحدة وممارسة التعددية الحقيقية ودفع السلام والتنمية على الصعيد العالمي بشكل مشترك وتعزيز بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية”.

من جهته أشار غوتيريش إلى أن “مبادرات الصين الثلاث تتوافق بشكل كبير مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة”، مضيفاً: “إن الأمم المتحدة تتوقع تعاوناً أقوى مع الصين لتعزيز حوكمة عالمية أكثر عدالةً وإنصافاً”.

وتستضيف العاصمة الصينية قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي التي سيحضرها قادة الصين وإفريقيا من الـ 4 إلى الـ 6 من الشهر الحالي تحت شعار “توحيد الجهود لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي ذي مستقبل مشترك”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen