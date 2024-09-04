القوات العراقية تلقي القبض على أحد إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على أحد إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة كربلاء جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “جهاز مكافحة الإرهاب نفذ بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في محافظة كربلاء واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد إرهابيي تنظيم “داعش”.

وأوضح البيان أن “المتهم هو المسؤول على منصة العلوم الحربية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم، ويقوم بنشر المحاضرات والدروس المختصة بصنع العبوات والأحزمة الناسفة وتنفيذ الهجمات الإرهابية”.

وتواصل القوات العراقية عمليات ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من المناطق والتي أسفرت خلال الفترة الماضية عن القضاء وإلقاء القبض على عدد كبير منهم.

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