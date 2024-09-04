في ختام فعاليات مهرجان أم الربيعين… معرض فني تشكيلي ولقاء شعري

طرطوس-سانا

اختتمت اليوم في المركز الثقافي بمدينة صافيتا فعاليات مهرجان أم الربيعين الثقافي الرابع والعشرين بمعرض فني تشكيلي ولقاء شعري وعرض فيديو اجتماعي هادف.

وشارك في المعرض ثماني مواهب شابة بـ 34 لوحة فنية من مختلف الأحجام والمذاهب الفنية التجريدية والواقعية والسريالية والكلاسيكية وغيرها.

وأوضح المشرف على المعرض الفنان التشكيلي عدنان سمعان في تصريح لمراسلة سانا أن الألوان المستخدمة في اللوحات هي الزيتية والحبر والرصاص والفحم، وجميعها ذات مواضيع متنوعة.

وبينت الشابة المهندسة المعمارية ميار حمد أنها شاركت بلوحتين، إحداهما تعبر عن الصلابة والمرونة داخل كل امرأة وهي مزيج بين الانفعالية والحيوية والغضب والفرح داخل الروح الإنسانية، أما اللوحة الثانية فهي تجسد مدينة إيطالية، موضحةً أن تعبر عن مشاعرها وإحساسها الذي تجسده بأناملها وألوانها لتقدم عملاً فنياً فريداً.

وألقى الشاعر نادر العجي بالظهرية الشعرية ثلاث قصائد من الشعر العمودي، وتتناول الجانب الوجداني والغزلي والوطني بعناوين (قيامة وطن) و(تغربة الرحيل) و(منمنات)، أما الشاعرة جينا القحط فشاركت بقصيدة (غربتين) بالشعر الفصيح وأخرى زجلية بعنوان (شروقي).

الشاعر محمد عمران قدم قصيدتين وجدانيتين، الأولى عمودية بعنوان (هبطت)، والثانية من شعر التفعيلة بعنوان (الطوفان)، بينما الشاعرة فاطمة الحسن من محافظة حمص وأول مشاركة لها بالمهرجان ألقت قصائد بعنوان (لا تنظر خلفك) و(تهويمات) و(شراع وعواصف).

الشاعر العميد المتقاعد هيثم وطفي ألقى عدة قصائد محكية ذات مواضيع غزلية ووطنية حملت عناوين (حكاية عشق) التي تتحدث عن علاقته بالطائرة ورفاق السلاح خلال فترة خدمته بالجيش العربي السوري، و(شم الحبق) و(خوابي العطر).

الشاعر الدكتور صلاح الدين نور الدين قدم عدة قصائد تنوعت بين الشعر العمودي والحر، منها بعنوان (وطن مكلوم) و(أميرة حبيبتي)، وجميعها تسلط الضوء على الجانب الوطني والغزلي والوجداني، بينما الشاعر والقاص والمحاضر علي سليمان قرأ قصة قصيرة بعنوان (العابرون) والتي تتحدث عن حدث تاريخي مهم في مدينة أريحا في فلسطين في الزمن البعيد.

واختمت فعاليات المهرجان بعرض فيلم اجتماعي قصير جداً للمخرج محمد إسكندر بعنوان (كأن شيئاً لم يكن).

يذكر أن فعاليات مهرجان أم الربيعين بدورته الرابعة والعشرين عقدت في المركز الثقافي بطرطوس وصافيتا، واستمرت لمدة أربعة أيام على التوالي، وحمل عنوان “تحية للروائي موسى العلي والباحث الموسوعي محمد قجة”، وذلك بهدف إحياء ذكرى رحيل الكاتب الصحفي إبراهيم عبد الهادي.

هيبه سليمان

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