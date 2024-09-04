ضمن احتفالية كسر الحصار عن دير الزور… تقديم أوسمة الإخلاص لمئة أسرة شهيد

دير الزور-سانا

بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لكسر الحصار عن مدينة دير الزور، أقامت محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين فعالية احتفالية تضمنت عرض فيلم وثائقي وإلقاء قصائد شعرية، وتقديم أوسمة الإخلاص لمئة أسرة شهيد، تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وخلال الاحتفالية ألقيت عدة كلمات تحدثت عن انتصار دير الزور التي صمدت لأكثر من ألف يوم قبل أن يتمكن رجال الجيش العربي السوري من كسر حصار تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، وعبرت الكلمات عن عظمة الشهادة والشهداء وعن المزايا والمكرمات التي يحظى بها ذوو الشهداء في سورية.

وأشار رئيس فرع شؤون الشهداء والجرحى في المنطقة الشرقية العميد بسام الحميد إلى أن التكريم شمل 100 من أسر شهداء الجيش العربي السوري، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة وعزة الوطن، إضافة إلى تكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي بالتزامن مع ذكرى كسر الحصار عن مدينة دير الزور التي تحررت بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري التي أذهلت العالم بأسره.

بدورهم أعرب ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر المؤزر على أعداء الوطن والإنسانية، مؤكدين أن الشهادة ستبقى قيمة القيم ومتجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء.

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