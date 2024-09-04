حفل تكريم مشرفي وأبطال تحدي القراءة العربي بموسمه الثامن في طرطوس

طرطوس-سانا

أقامت مديرية التربية في طرطوس حفلاً تكريمياً لمشرفي وأبطال تحدي القراءة العربي بموسمه “الثامن”، وذلك على مسرح المركز الثقافي العربي بطرطوس.

وتخللت الحفل فقرات وعروض فنية لفرقة المسرح المدرسي في مديرية التربية.

وبين مدير تربية طرطوس علي شحود في تصريح للصحفيين أن تكريم المشاركين في مسابقة تحدي القراءة من مشرفين وداعمين وأبطال يكتسب أهمية خاصة، تشجيعاً على القراءة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، ووجود الكوادر التدريسية في مواقعها لتهيئة الجو المناسب في المدارس.

وأشار ضياء شاش منسق تحدي القراءة في محافظة طرطوس إلى أن التكريم يشمل 55 طالباً، عشرة منهم تأهلوا للمرحلة الأخيرة على مستوى القطر فيما نال 45 استحسان لجنة التحكيم، بينهم 5 مشاركين من ذوي الإعاقة، إضافة إلى تكريم 43 مشرفاً ومتابعاً على المسابقة من كل المدارس في المحافظة، لافتاً إلى حدوث نقلة نوعية في أعداد الطلاب المشاركين لهذا الموسم.

وفي كلمة أبطال التحدي أكدت الطالبة مريانا سليمان من ثانوية الشهيد فهيم محمد، والحائزة على المرتبة العاشرة على مستوى القطر أن التحدي رحلة مليئة بالمتعة والمعرفة، وكان محطة نقلتهم إلى عالم واسع من الوعي والإدراك، موضحة أنه لا يوجد ناجح أو خاسر في هذا التحدي، فالكل رابح بهذه الثقافة وهذا التحصيل المعرفي.

بدورها بينت ريم دلول منسقة اللغة العربية رئيسة لجنة التحكيم أن المسابقة تعد أكبر مبادرة تنافسية معرفية على مستوى الوطن العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة، لتصبح عادة يومية وغرس القراءة المعرفية لتصبح أحد أهم مبادئ التعليم الذاتي.

اليافع محمد ميهوب والطفلة لين سليمان المكرمين من ذوي الهمم يجدان في هذا التكريم تقديراً لجهودهما التي بذلاها، وتشجيعاً لهما على المتابعة بالقراءة لتحصيل المزيد، ويشعران بالفخر والاعتزاز بما أنجزاه.

نجوى العلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen